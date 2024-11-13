Мужчина и женщина погибли в лобовом ДТП под Петербургом

Сегодня, 13 ноября, в 13:05 в полицию Лужского района поступила информация, что на 10-м километре трассы «Ретюнь — Волошово — Сара Гора» произошла смертельная авария. Стражи правопорядка начали проверку. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— Сотрудники Госавтоинспекции выехали на место, где восстановили картину случившегося. Оказалось, что автомобиль «ВАЗ», совершая левый поворот на регулируемом перекрестке в сторону поселка Серебрянский, не уступил дорогу грузовому «ГАЗ», из-за чего два транспорта столкнулись лоб в лоб, — рассказали в ведомстве.
От мощного удара «ГАЗ» слетел в кювет, но его водитель не пострадал. К сожалению, шофер и женщина-пассажир легковушки погибли от полученных травм на месте. Полицейские устанавливают их личности и разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП.
Напомним, суд Петербурга отправил в СИЗО водителя мусоровоза, который насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.