Мужчина и женщина погибли в лобовом ДТП под Петербургом

От мощного удара «ГАЗ» слетел в кювет, но его водитель не пострадал. К сожалению, шофер и женщина-пассажир легковушки погибли от полученных травм на месте. Полицейские устанавливают их личности и разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП.