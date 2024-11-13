В Башкирии стали чаще умирать мужчины в трудоспособном возрасте

В Башкирии с начала 2024 года скончались 21,1 тысяч мужчин, что на 8,7% больше, чем было в прошлом году. В то же время не стало около 17 тысяч жительниц Башкирии (+5%).
Больше всего в республике умирают мужчины в трудоспособном возрасте. Так, смертей среди жителей Башкирии от 16 лет до 61 года стало больше на 18,8%. За девять месяцев скончались более 9,4 тысяч мужчин этого возраста.
Среди женщин трудоспособного возраста количество умерших увеличилось на 9,4%, до 2,1 тысяч человек.
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