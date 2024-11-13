В Уфе группа мужчин похищала людей

По версии следствия, в 2019 году женщина организовала реабилитационный центр для людей с алкогольной зависимостью. Для работ она привлекла еще девятерых человек, которые в течение четырех лет обманом доставили в центр шестерых человек, а еще четверых принудили к этому. Специализированной помощи зависимым не оказывалась, а сотрудники центра не имели должного образования.