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В Уфе группа мужчин похищала людей

Восемь мужчин удерживали своих жертв в центре по реабилитации зависимых лиц.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе перед судом предстанут восемь мужчин в возрасте от 28 до 48 лет. Их обвиняют в похищении человека, незаконном лишении свободы и распространении семейной тайны, без согласия. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.

По версии следствия, в 2019 году женщина организовала реабилитационный центр для людей с алкогольной зависимостью. Для работ она привлекла еще девятерых человек, которые в течение четырех лет обманом доставили в центр шестерых человек, а еще четверых принудили к этому. Специализированной помощи зависимым не оказывалась, а сотрудники центра не имели должного образования.

Постояльцам рехаба запрещалось общаться с родственниками, уходить за пределы центра, который был огорожен забором с замками. Потерпевшие регулярно подвергались к психологическому насилию, унижению, оскорблениям. Также известно, что один из работников центров публично распространил аудиосообщения супруги реабилитанта, когда воспроизвел их на общем собрании.

Как уточнили в СК, материалы дела в отношении еще двоих соучастников выделены в отдельное производство.

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