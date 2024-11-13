Суд отправил под арест водителя мусоровоза, задавившего насмерть женщину в Петербурге

Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, обвиняемый является виновником аварии со смертельным исходом в Адмиралтейском районе, где управляемый им мусоровоз насмерть сбил пешехода.
Как сообщили 13 ноября в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, суд установил, что накануне Худайкулов, управляя автомобилем-мусоровозом «М33−22», принадлежащим ООО Автопарк-1 «Спецтранс», на перекрестке проспекта Римского-Корсакова и Дровяного переулка, на скорости около 20−30 км/ч при повороте не уступил дорогу 60-летней женщине-пешеходу и совершил на нее наезд. В результате ДТП потерпевшая получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте.
Обвиняемый и его защита против стражи возражали, просили домашний арест или запрет определенных действий, однако суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Худайкулова в СИЗО до 11 января.
«Ъ-СПб» писал, что трагический инцидент произошел около 09:20 вторника, 12 ноября, возле дома № 12 по Дровяному переулку. После наезда мусоровоза на переходившую дорогу неустановленную женщину пострадавшей раздавило голову. По данному факту было возбуждено уголовное дело.