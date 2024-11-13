Суд отправил под арест водителя мусоровоза, задавившего насмерть женщину в Петербурге

Как сообщили 13 ноября в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, суд установил, что накануне Худайкулов, управляя автомобилем-мусоровозом «М33−22», принадлежащим ООО Автопарк-1 «Спецтранс», на перекрестке проспекта Римского-Корсакова и Дровяного переулка, на скорости около 20−30 км/ч при повороте не уступил дорогу 60-летней женщине-пешеходу и совершил на нее наезд. В результате ДТП потерпевшая получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте.