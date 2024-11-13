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В Свердловской области ликвидировали пожар на пилораме

Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

В Свердловской области в поселке Первомайский (Горноуральский городской округ) произошел пожар на пилораме. Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.

— Информации о пострадавших не поступало, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Как сообщили в ведомстве, пожар произошел из-за возгорания коробочных отходов.

В момент происшествия спасатели локализировали возгорание, тем самым, не дав огню распространиться.

В ликвидации пожара принимали участие восемь человек и четыре единицы техники.

Ранее мы рассказывали о том, что в Екатеринбурге произошел пожар в шестиэтажном многоквартирном доме на улице Баумана. Тогда по лестничным маршрутам самостоятельно спаслись 20 человек, в том числе пятеро детей.

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