В Башкирии дочь обнаружила свою мать мертвой

В Мелеузе погибли 93-летняя женщина. Ее бездыханное тело обнаружила дочь, которая пришла с мужем навестить маму.
По сообщению МЧС по Башкирии, труп пенсионерки лежал в коридоре, а на кухне обгорели потолки и стены. В копоти были и стены коридора. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за неисправности в электрооборудовании.
— В причинах произошедшего разбираются дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа, — заключили в ведомстве.
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