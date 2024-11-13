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В Башкирии дочь обнаружила свою мать мертвой

Что стало причиной смерти 93-летней женщины в Мелеузе сейчас предстоит установить специалистам.

Источник: Комсомольская правда

В Мелеузе погибли 93-летняя женщина. Ее бездыханное тело обнаружила дочь, которая пришла с мужем навестить маму.

По сообщению МЧС по Башкирии, труп пенсионерки лежал в коридоре, а на кухне обгорели потолки и стены. В копоти были и стены коридора. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за неисправности в электрооборудовании.

— В причинах произошедшего разбираются дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа, — заключили в ведомстве.

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