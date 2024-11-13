Экс-адвокату Пашаеву продлили арест

«Постановлением Московского гарнизонного военного суда удовлетворено ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Пашаева на срок до 15 января», — сказал собеседник агентства.
Мера пресечения была продлена по ходатайству военных следователей.
Пашаев был арестован военным судом в середине сентября, ему вменяется мошенничество на сумму более 46 млн рублей. За эти деньги он пообещал Алексею Блиновскому освободить от уголовной ответственности его и его супругу Елену Блиновскую по делу о неуплате налогов. Следствие допросило по делу экс-адвоката трех свидетелей.
Пашаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Бывший адвокат отказался сотрудничать со следствием, которое проверяет его на причастность к другим эпизодам вменяемого ему преступления.