Экс-адвокату Пашаеву продлили арест

Пашаев был арестован военным судом в середине сентября, ему вменяется мошенничество на сумму более 46 млн рублей. За эти деньги он пообещал Алексею Блиновскому освободить от уголовной ответственности его и его супругу Елену Блиновскую по делу о неуплате налогов. Следствие допросило по делу экс-адвоката трех свидетелей.