Олбани
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-адвокату Пашаеву продлили арест

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд продлил срок ареста бывшему адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Источник: РИА "Новости"

«Постановлением Московского гарнизонного военного суда удовлетворено ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Пашаева на срок до 15 января», — сказал собеседник агентства.

Мера пресечения была продлена по ходатайству военных следователей.

Пашаев был арестован военным судом в середине сентября, ему вменяется мошенничество на сумму более 46 млн рублей. За эти деньги он пообещал Алексею Блиновскому освободить от уголовной ответственности его и его супругу Елену Блиновскую по делу о неуплате налогов. Следствие допросило по делу экс-адвоката трех свидетелей.

Пашаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Бывший адвокат отказался сотрудничать со следствием, которое проверяет его на причастность к другим эпизодам вменяемого ему преступления.