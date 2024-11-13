В Башкирии у новорожденной девочки едва не остановилось сердце

Тогда врачи кардиоцентра в Уфе дождались, когда Амелия наберет еще 1,5 кг. Когда девочка стала весить в два раза больше, бригада хирургов под руководством Нарата Янбекова провела ей сложную операцию на крохотном сердце. Врачам удалось добиться того, чтобы ритм Амелии вырос до 145 ударов в минуту.