В Башкирии у новорожденной девочки едва не остановилось сердце

Амелия родилась настоящей «дюймовочкой» весом всего 1,5 кг. Девочка появилась на свет с рожденной полной поперечной блокадой сердца. Частота сердцебиения Амелии составляла всего 50 ударов в минуту, однако решить проблему операцией не представлялось возможным: вес был слишком маленьким.
Тогда врачи кардиоцентра в Уфе дождались, когда Амелия наберет еще 1,5 кг. Когда девочка стала весить в два раза больше, бригада хирургов под руководством Нарата Янбекова провела ей сложную операцию на крохотном сердце. Врачам удалось добиться того, чтобы ритм Амелии вырос до 145 ударов в минуту.
Девочка была на реабилитации три недели, а после ее выписали домой в хорошем самочувствии.
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