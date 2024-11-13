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Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 13 ноября 2024 года

7 октября 2023 года боевики группировки ХАМАС совершили масштабное нападение на территорию Израиля. Проект Новости Mail рассказывает о том, что происходит на Ближнем Востоке спустя год после атаки.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Блинкен заявил, что Израиль достиг своих целей в секторе Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль достиг своих военных целей в секторе Газа, уничтожив военный потенциал и руководство ХАМАС, ответственное за атаку 7 октября. Блинкен подчеркнул необходимость прекращения огня.

Турция прекратила дипломатические отношения с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о прекращении дипломатических отношений с Израилем, подчеркнув, что Анкара не предпринимает шагов для будущего сотрудничества.

Израильская армия нанесла авиаудары по штабам «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по складам оружия и штабам «Хезболлах» в жилых районах Бейрута, уничтожив девять объектов. ЦАХАЛ сообщил, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.

WP: Трамп хочет видеть в администрации самых ярых сторонников Израиля

Дональд Трамп, вероятно, усилит поддержку Израиля, назначив на ключевые посты сторонников произраильской политики. Израильские политики не скрывают своей радости по поводу победы Трампа и рассчитывают на усиление поддержки США.

Пентагон подтвердил обстрел двух ракетных эсминцев США хуситами

Два американских эсминца в Красном море отразили серию атак со стороны йеменских хуситов с использованием дронов и ракет. Пентагон сообщил, что все нападения успешно отбиты, повреждений и пострадавших нет.