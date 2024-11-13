Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 13 ноября 2024 года

Блинкен заявил, что Израиль достиг своих целей в секторе Газа
Турция прекратила дипломатические отношения с Израилем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о прекращении дипломатических отношений с Израилем, подчеркнув, что Анкара не предпринимает шагов для будущего сотрудничества.
Израильская армия нанесла авиаудары по штабам «Хезболлы» в Бейруте
Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по складам оружия и штабам «Хезболлах» в жилых районах Бейрута, уничтожив девять объектов. ЦАХАЛ сообщил, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
WP: Трамп хочет видеть в администрации самых ярых сторонников Израиля
Дональд Трамп, вероятно, усилит поддержку Израиля, назначив на ключевые посты сторонников произраильской политики. Израильские политики не скрывают своей радости по поводу победы Трампа и рассчитывают на усиление поддержки США.