В Севастополе в результате теракта погиб начальник штаба бригады ракетных кораблей

Черный внедорожник Chevrolet взорвался около десяти утра в среду на улице Тараса Шевченко Севастополя. Как рассказали «Ъ» местные жители, взрыв был настолько сильным, что поначалу они решили, что это ракетный удар. Машину буквально вывернуло наизнанку, ее стекла и запчасти разлетелись на десятки метров вокруг. Прибывшие сотрудники МЧС достали из обломков тяжелораненого водителя и передали его врачам скорой помощи, однако медикам не удалось его спасти — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Место происшествия оцепила полиция, а следователи и эксперты приступили к работе. Главным для них было найти части сработавшей бомбы, чтобы восстановить ее конструкцию.