В Волгограде за госизмену 14 ноября начнут судить Журавеля

Напомним, по версии следствия, Журавель активно сотрудничал с представителем службы безопасности Украины, на которого он вышел по собственной инициативе. В марте 2023 года, согласно материалам дела, студент волгоградского вуза направил сообщнику за рубежом видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС России. Также Журавель передал врагу записи с пролетающим самолетами военного назначения, данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Министерства обороны России.