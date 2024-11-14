В Волгограде за госизмену 14 ноября начнут судить Журавеля

Ранее осужденный в Грозном за сожжение Корана студент предстанет перед судом по обвинению в госизмене. Как сообщает ИА «Высота 102», заседание состоится в закрытом режиме — на процесс не допустят представителей СМИ.
Напомним, по версии следствия, Журавель активно сотрудничал с представителем службы безопасности Украины, на которого он вышел по собственной инициативе. В марте 2023 года, согласно материалам дела, студент волгоградского вуза направил сообщнику за рубежом видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС России. Также Журавель передал врагу записи с пролетающим самолетами военного назначения, данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Министерства обороны России.
Преступные действия Журавеля были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. В волгоградском управлении расследовалось и уголовное дело о госизмене.
Ранее сообщалось, что свою вину Журавель признал полностью.