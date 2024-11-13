Мать удерживаемого в Газе россиянина призвала освободить заложников

«Прошу всех приложить все необходимые усилия для немедленного освобождения его (Александра Труфанова — прим. ТАСС) и всех остальных похищенных. У них нет времени», — заявила Труфанова, чьи высказывания распространила израильская неправительственная организация «Форум семей заложников и пропавших без вести». «Я рада видеть своего сына живым, но очень волнуюсь, когда слышу, что он говорит», — добавила она.