Мать удерживаемого в Газе россиянина призвала освободить заложников

«Прошу всех приложить все необходимые усилия для немедленного освобождения его (Александра Труфанова — прим. ТАСС) и всех остальных похищенных. У них нет времени», — заявила Труфанова, чьи высказывания распространила израильская неправительственная организация «Форум семей заложников и пропавших без вести». «Я рада видеть своего сына живым, но очень волнуюсь, когда слышу, что он говорит», — добавила она.
Это заявление Труфанова сделала после того, как группировка «Сарая аль-Кудс», боевое крыло радикального палестинского движения «Исламский джихад», опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение молодого человека, который представился Александром Труфановым, имеющим российское гражданство заложником, удерживаемым в секторе Газа.
В «Форуме семей заложников и пропавших без вести» отметили, что данная публикация «указывает на срочность возвращения 101 похищенного». «Тот факт, что прошел почти год с момента первой и последней сделки по возвращению заложников, является позором для израильского правительства и Государства Израиль. Пришло время заложников, пришло время вернуть их всех домой сейчас», — добавили в организации.
Елена Труфанова, бабушка Александра Ирина Татти и его девушка Сапир Коэн также были похищены радикалами ХАМАС 7 октября 2023 года, но были освобождены в рамках сделки о паузе в боевых действиях в секторе Газа в ноябре 2023 года.