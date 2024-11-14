В Крыму обрушился автомобильный мост

Ранее в Красновишерске Пермского края в жилом доме обрушилось перекрытие второго этажа. По словам одной из местных жительниц, она и ее соседи боятся за свою жизнь, так как потолок может обрушиться в любой момент. При этом, добавила она, обслуживающая дом управляющая компания не реагирует на их жалобы о случившемся.