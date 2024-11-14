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Прокуратура потребовала приговорить Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы

Обвинение потребовало приговорить лидера правой партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы, из них три условно, а два с электронным браслетом. Она вместе с 26 своими однопартийцами обвиняется в создании фиктивных рабочих мест ассистентов членов Европарламента, чью работу оплачивает ЕС. Прокуратура также просит запретить Ле Пен избираться в органы власти с применением приговора немедленно, сообщает AFP.

Источник: AP 2024

Обвинение также требует оштрафовать партию «Национальное объединение» на €2 млн, а саму госпожу Ле Пен — на €300 тыс. При этом прокуратура потребовала, чтобы невозможность избираться в органы власти была применена немедленно, не дожидаясь апелляции. Ранее Марин Ле Пен заявляла о планах участвовать в выборах президента в 2027 году.

Марин Ле Пен назвала требование прокуратуры попыткой разрушить ее партию. Все обвинения она отрицает. Запрашиваемый прокуратурой приговор политик назвала «чрезмерным и жестоким» в эфире телеканала BFMTV. Обвинение было предъявлено Марин Ле Пен еще в 2017 году.