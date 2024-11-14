Прокуратура потребовала приговорить Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы

Обвинение также требует оштрафовать партию «Национальное объединение» на €2 млн, а саму госпожу Ле Пен — на €300 тыс. При этом прокуратура потребовала, чтобы невозможность избираться в органы власти была применена немедленно, не дожидаясь апелляции. Ранее Марин Ле Пен заявляла о планах участвовать в выборах президента в 2027 году.