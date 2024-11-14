ЧП в Джанкойском районе — под грузом машин обрушился мост

По поручению руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю В. Н. Терентьева организована проверка в связи с происшествием на автодороге Джанкой-Маслово, где в результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение моста. Травмы получил водитель грузовика, еще один пострадавший — водитель легкового автомобиля госпитализирован. На месте происшествия находится руководитель следственного отдела по городу Джанкой Маргарита Исупова. Следователями проводится осмотр территории, изучается автотехническая документация, организовано взаимодействие с медучреждениями. Также в рамках проверки будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности.