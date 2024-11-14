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ЧП в Джанкойском районе — под грузом машин обрушился мост

На месте работают спасатели, медики и следователи. Сегодня вечером произошло обрушение транспортного перехода — автомобильного моста через железнодорожные пути в Джанкойском районе, в селе Маслово. По словам очевидцев, это произошло в момент проезда груженой фуры. Пострадали два человека — водитель грузовика и водитель легкового автомобиля, который также рухнул с мостом.

Проезд через село перекрыт. Работают все аварийные, оперативные службы. Следком готов возбудить уголовное дело.

По поручению руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю В. Н. Терентьева организована проверка в связи с происшествием на автодороге Джанкой-Маслово, где в результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение моста. Травмы получил водитель грузовика, еще один пострадавший — водитель легкового автомобиля госпитализирован. На месте происшествия находится руководитель следственного отдела по городу Джанкой Маргарита Исупова. Следователями проводится осмотр территории, изучается автотехническая документация, организовано взаимодействие с медучреждениями. Также в рамках проверки будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности.

сообщили в Следственном комитете

По информации МЧС РК, на текущий момент развернуты световые башни, сотрудниками ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», ГУ МЧС России по Республике Крым совместно с другими экстренными службами ведутся работы по устранению последствий обрушения. На месте работают 43 специалиста и 16 единиц техники.

МЧС