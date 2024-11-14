Между Крымом и Запорожской областью приостановили ж/д перевозки из-за ЧП на мосту

«Восстановить сообщение предполагается в течение суток, сразу после завершения разбора обрушившегося моста на территории Крыма», — сказали в министерстве, добавив, что не прогнозируют риска долгосрочной остановки движения. Ведомство напомнило, что пассажирские поезда не ходят из Крыма в Ростов-на-Дону по маршруту через Донбасс и Новороссию.