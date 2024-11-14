Между Крымом и Запорожской областью приостановили ж/д перевозки из-за ЧП на мосту

«Восстановить сообщение предполагается в течение суток, сразу после завершения разбора обрушившегося моста на территории Крыма», — сказали в министерстве, добавив, что не прогнозируют риска долгосрочной остановки движения. Ведомство напомнило, что пассажирские поезда не ходят из Крыма в Ростов-на-Дону по маршруту через Донбасс и Новороссию.
О ЧП на автомобильном мосту между селами Изумрудное и Маслово в Крыму стало известно вечером 13 ноября. По данным МЧС России, обрушение конструкции произошло над железнодорожным полотном. В тот момент на мосту находились грузовик и легковой автомобиль.
Следственный комитет России (СКР) сообщил, что ЧП произошло «в результате движения перегруженного большегруза». В результате пострадали два человека. По данным Минздрава республики, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. Второму пострадавшему помощь оказали на месте.