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Между Крымом и Запорожской областью приостановили ж/д перевозки из-за ЧП на мосту

Грузовые железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью приостановлены из-за обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области. Прокуратура Крыма начала проверку по факту происшествия.

Источник: Известия

«Восстановить сообщение предполагается в течение суток, сразу после завершения разбора обрушившегося моста на территории Крыма», — сказали в министерстве, добавив, что не прогнозируют риска долгосрочной остановки движения. Ведомство напомнило, что пассажирские поезда не ходят из Крыма в Ростов-на-Дону по маршруту через Донбасс и Новороссию.

О ЧП на автомобильном мосту между селами Изумрудное и Маслово в Крыму стало известно вечером 13 ноября. По данным МЧС России, обрушение конструкции произошло над железнодорожным полотном. В тот момент на мосту находились грузовик и легковой автомобиль.

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что ЧП произошло «в результате движения перегруженного большегруза». В результате пострадали два человека. По данным Минздрава республики, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. Второму пострадавшему помощь оказали на месте.