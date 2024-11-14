В США супруги убили друг друга, пока сын в наушниках играл в компьютер

Ребенок самостоятельно вызвал полицию, но не смог объяснить деталей случившегося, так как из-за наушников не слышал происходящего. По словам мальчика, он был сосредоточен на сложном уровне игры и не обращал внимания на возможные звуки ссор. Позднее стало известно, что родители часто конфликтовали, и мальчик уже привык к их крикам, стараясь не обращать на них внимания.