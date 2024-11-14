В США супруги убили друг друга, пока сын в наушниках играл в компьютер

В США супружеская пара погибла, убив друг друга, в то время как их 11-летний сын играл в видеоигру с наушниками в соседней комнате.
О происшествии, которое произошло около 18:00 31 октября, изданию Mirror сообщили источники в правоохранительных органах. После завершения игрового уровня мальчик вышел из комнаты и обнаружил на кухне тела родителей, 38-летнего Хуана Альварадо Саенса и 39-летней Сесилии Роблес Очоа.
Ребенок самостоятельно вызвал полицию, но не смог объяснить деталей случившегося, так как из-за наушников не слышал происходящего. По словам мальчика, он был сосредоточен на сложном уровне игры и не обращал внимания на возможные звуки ссор. Позднее стало известно, что родители часто конфликтовали, и мальчик уже привык к их крикам, стараясь не обращать на них внимания.
Ранее жительница Новосибирска была задержана за убийство свекрови и ранение сына.