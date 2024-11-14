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У здания Верховного суда Бразилии прогремели два мощных взрыва

По предварительным данным, жертвой ЧП стал один человек.

Взрывы произошли в столице Бразилии между зданиями Верховного суда и палаты депутатов, информирует портал G1.

Инцидент случился вечером в среду на Площади трёх властей. Прогремели два мощных взрыва. Интервал между ними составил 20 секунд.

По предварительным данным, жертвой ЧП стал один человек. На месте работают военные и сотрудники экстренных служб.

«Район был изолирован. На месте находятся пожарные и военные, специализирующиеся на взрывчатых веществах. Пожарные сообщили, что один человек погиб», — говорится в сообщении.

По словам местных властей, взорвался автомобиль, находившийся на парковке между зданием суда и конгресса.

Другие подробности в настоящее время не приводятся. Причина случившегося устанавливается.

Отметим, что в Сети появились кадры из Бразилиа. На них запечатлён момент взрыва.

Ранее сообщалось, что в Бразилии произошёл взрыв на металлургическом предприятии.