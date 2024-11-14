Нанес удары в живот: мужчина попытался зарезать подростка в Приморье

Мальчик-подросток 16 лет из Чугуевского района Приморского края получил несколько ударов ножом. По предварительным данным, пострадавший поссорился с неким мужчиной, который в порыве злости схватился за оружие, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Юного пациента доставили в Арсеньевскую городскую больницу. Там за его жизнь боролись местные специалисты и их коллеги из Владивостока. Медики диагностировали колотые раны в брюшной полости, левой поясничной области, с повреждениями тонкой кишки и ранением левой почки и левого мочеточника. Школьник потерял около литра крови.
Хирурги провели операцию: ушили поврежденные органы, поставили дренажные трубки. На следующий день состояние парня стабилизировалось. Его перевели в Краевую детскую клиническую больницу № 1 в дальневосточной столице. Еще через несколько дней из отделения реанимации мальчика перевели в отделение урологии на долечивание, сняли дренажи. В настоящее время пациента выписали. Парень уехал домой.
Ранее «КП» писала о волонтерах, которые помогли спасти пациентов.