Нанес удары в живот: мужчина попытался зарезать подростка в Приморье

Юного пациента доставили в Арсеньевскую городскую больницу. Там за его жизнь боролись местные специалисты и их коллеги из Владивостока. Медики диагностировали колотые раны в брюшной полости, левой поясничной области, с повреждениями тонкой кишки и ранением левой почки и левого мочеточника. Школьник потерял около литра крови.