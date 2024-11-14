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В разбитом автомобиле найдено тело пропавшего в начале ноября хабаровчанина

Мужчина попал в аварию по пути в порт Ванино.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В Нанайском районе найден разбитый автомобиль с погибшим водителем внутри. Мужчина пропал и был объявлен в розыск в начале ноября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

31 октября 55-летний хабаровчанин отправился в Ванино на темно-синем Nissan Gloria. 2 ноября он перестал отвечать на звонки и выходить на связь, и родственники обратились в полицию и волонтерский поисковый отряд «Лига Спас».

Автомобиль нашли накануне, 13 ноября, в районе 238 км трассы Хабаровск-Лидога-Ванино. Предположительно, он попал в аварию 2 ноября.

— По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость и совершил съезд в правый кювет по ходу движения. Причина смерти водителя будет установлена в ходе судебно-медицинского исследования, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.