Канистра с бензином вспыхнула в поселке Хабаровского края

За сутки 13 ноября в Хабаровском крае не произошло чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны МЧС реагировали на шесть пожаров, из них три — в жилом секторе. Пострадал один человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Комсомольске-на-Амуре в 19:08 поступило сообщение о пожаре в вагончике на улице Зерновой в Силинском микрорайоне. Когда на место прибыли специалисты, они увидели, что на частном подворье огнем охвачена крыша автомобильного кунга, который приспособлен под временное жилье. За считанные минуты пожарные ликвидировали открытое горение, эвакуировали два пустых баллона из-под пропана. Крышу пришлось вскрыть, чтобы пролить конструкции. В течение часа пожар ликвидировали. Никто не пострадал.
Еще один пожар произошел в поселке Софийск Верхнебуреинского района. Дознаватели проводят проверку.
«Утром 13 ноября 2024 года, по предварительным данным, из-за возгорания канистры с бензином возле топящейся печи в деревянном гараже ожоги получил 53-летний мужчина. Он госпитализирован. Пожар в постройке из бруса ликвидировали добровольные пожарные формирования в составе четырех человек и двух единиц техники», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В регионе зарегистрирована одна аномалия. Пожарные четыре раза привлекались для ликвидации последствий ДТП и один раз помогали полицейским вскрыть дверь. Одного человека удалось спасти.