Канистра с бензином вспыхнула в поселке Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре в 19:08 поступило сообщение о пожаре в вагончике на улице Зерновой в Силинском микрорайоне. Когда на место прибыли специалисты, они увидели, что на частном подворье огнем охвачена крыша автомобильного кунга, который приспособлен под временное жилье. За считанные минуты пожарные ликвидировали открытое горение, эвакуировали два пустых баллона из-под пропана. Крышу пришлось вскрыть, чтобы пролить конструкции. В течение часа пожар ликвидировали. Никто не пострадал.