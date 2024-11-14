Жительницу Приморья объявили в федеральный розыск из-за кражи на 14,5 тысяч рублей

Преступление было совершено ещё в мае прошлого года, его быстро раскрыли. Была доказана причастность к краже 30-летней работницы аптеки. Она призналась в противозаконных действиях, и её отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело расследовалось по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ — кража с причинением значительного ущерба, украденное имущество было оценено в 14,5 тысяч рублей.
Несмотря на признание и собранные следователями доказательства, женщина захотела уйти от ответственности и на судебные заседания не явилась. По решению Артёмовского городского суда гражданку объявили в федеральный розыск. Местонахождение упрямой воровки было установлено, её задержали и на сей раз отправили в СИЗО, где она будет находиться до завершения судебного процесса и вынесения приговора.
Минимальная санкция статьи — штраф до 200 тысяч рублей, но попытка скрыться от следствия, скорее всего, будет стоить гражданке реального лишения свободы (до пяти лет).