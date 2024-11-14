Жительницу Приморья объявили в федеральный розыск из-за кражи на 14,5 тысяч рублей

Преступление было совершено ещё в мае прошлого года, его быстро раскрыли. Была доказана причастность к краже 30-летней работницы аптеки. Она призналась в противозаконных действиях, и её отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело расследовалось по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ — кража с причинением значительного ущерба, украденное имущество было оценено в 14,5 тысяч рублей.