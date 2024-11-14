Мошенники вернулись к старой схеме обмана красноярцев

Сергей Журавлев отмечает, что сообщение многие получают от хороших знакомых. «Сегодня получить доступ к аккаунту мошенникам не так уж и сложно. К примеру, они выдают себя за представителей техподдержки мессенджера и предлагают обновить программу, пройти повторную верификацию или отменить удаление профиля. Под этими предлогами они убеждают пользователя ввести данные аккаунта на фишинговой странице или выведывают код для входа в профиль. Будьте бдительны, никому не передавайте свои данные и никогда не сообщайте коды из смс. Так ваши аккаунты останутся в безопасности и от вашего имени не будут рассылаться опасные сообщения», — подчеркивает Журавлев.