Мошенники вернулись к старой схеме обмана красноярцев

Управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев рассказывает: «Человеку пишет знакомый в мессенджере: “Это ты на фото”. Получатель видит файл, который и назван, может быть, “Фото”, только вот расширение у него неподходящее для изображения — apk. В чем тут опасность. Файлы с таким расширением содержат программы установки приложений для гаджетов на базе Android. Скачав предложенную программу, жертва получает на свой смартфон или планшет вирус, который дает мошенникам полный доступ к устройству. В том числе к банковским приложениям. Будьте внимательны!».
У изображений должны быть расширения — jpg, gif, tiff или png, но никогда — .apk.
Сергей Журавлев отмечает, что сообщение многие получают от хороших знакомых. «Сегодня получить доступ к аккаунту мошенникам не так уж и сложно. К примеру, они выдают себя за представителей техподдержки мессенджера и предлагают обновить программу, пройти повторную верификацию или отменить удаление профиля. Под этими предлогами они убеждают пользователя ввести данные аккаунта на фишинговой странице или выведывают код для входа в профиль. Будьте бдительны, никому не передавайте свои данные и никогда не сообщайте коды из смс. Так ваши аккаунты останутся в безопасности и от вашего имени не будут рассылаться опасные сообщения», — подчеркивает Журавлев.