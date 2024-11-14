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Пенсионерке из Новосибирска вернули 300 тыс, украденные мошенниками

Деньги похитили по телефону.

Источник: Комсомольская правда

76-летняя пенсионерка пострадала от действий мошенников и перевела им 298 тысяч рублей. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Позднее она обратилась в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Яшкинский районный суд Кемеровской области признал пенсионерку потерпевшей и постановил взыскать в её пользу почти 300 тысяч рублей с карты дроппера, которая участвовала в мошеннической схеме.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области мошенники чаще всего обманывали людей через мессенджеры. За 9 месяцев в регионе совершено больше 10 тысяч преступлений.