Под Новосибирском простились с мальчиком, погибшим на пожаре в частном доме

В Новосибирской области простились с трехлетним мальчиком, погибшим в пожаре. Дом на двух хозяев загорелся ночью 12 ноября. Отец детей выбрался из дома сам, двухлетнего мальчика достали через окно, а старшего спасти не удалось — он спрятался за шкаф.