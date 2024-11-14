Под Новосибирском простились с мальчиком, погибшим на пожаре в частном доме

В Новосибирской области простились с трехлетним мальчиком, погибшим в пожаре. Дом на двух хозяев загорелся ночью 12 ноября. Отец детей выбрался из дома сам, двухлетнего мальчика достали через окно, а старшего спасти не удалось — он спрятался за шкаф.
13 ноября в Чулыме простились с ребенком.
— Да, похороны прошли вчера, — рассказали КП-Новосибирск местные жители. — Пожар повредил крышу второй части дома (дом на двух хозяев — ред.). Решается вопрос, где соседи семьи, в которой погиб мальчик, будут жить.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».