В Новосибирске иностранцы угнали «Лексус» за 3 млн и получили сроки

Осенью 2020 года подсудимые похитили автомобиль «Лексус RX 200T» с парковки у дома на улице Сухарная. Накануне они подъехали на «ВАЗ-21150», один из них следил за водителем авто, а другой вскрывал его с помощью кодграббера. В полиции возбудили уголовное дело о краже группой лиц в особо крупном размере, через полгода задержали двух иностранцев.