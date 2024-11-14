В Новосибирске иностранцы угнали «Лексус» за 3 млн и получили сроки

Новосибирский областной суд отказался помиловать двух серийных угонщиков за кражу «Лексуса». Судебная коллегия отклонила жалобу осужденных в ноябре 2024 года.
Осенью 2020 года подсудимые похитили автомобиль «Лексус RX 200T» с парковки у дома на улице Сухарная. Накануне они подъехали на «ВАЗ-21150», один из них следил за водителем авто, а другой вскрывал его с помощью кодграббера. В полиции возбудили уголовное дело о краже группой лиц в особо крупном размере, через полгода задержали двух иностранцев.
Задержанные были ранее неоднократно судимы за кражи. В 2022 году Заельцовский районный суд назначил 33-летнему мужчине 4 года лишения свободы в колонии строгого режима. Его 35-летний подельник получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд взыскал с преступников 3 млн рублей в пользу потерпевшего. Угонщики обжаловали приговор:
— Доводы осужденного и адвокатов о невиновности отклонены. Новосибирский областной суд оставил приговор без изменений, он вступил в законную силу, — сообщил КП-Новосибирск Сергей Мельниченко, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.