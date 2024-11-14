В Красноярске на улице Калинина во время движения вспыхнул автомобиль

Утром 14 ноября в Красноярске на улице Калинина прямо во время движения вспыхнул легковой автомобиль. По сообщению очевидцев, всё случилось недалеко от остановки «Поликлиника».
В региональном МЧС рассказали, что площадь возгорания составила шесть квадратных метров, локализацию объявили в 08:11. На месте работали пять человек личного состава и одна автоцистерна. Пострадавших нет.
Точную причину пожара предстоит узнать дознавателю чрезвычайного ведомства.
Судя по онлайн-картам, сейчас на месте происшествия образовалась крупная пробка. Транспорт стоит от Калинина, 33 до кольца на Маерчака.