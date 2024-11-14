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В Красноярске на улице Калинина во время движения вспыхнул автомобиль

В Красноярске на улице Калинина сгорела легковушка.

Источник: 2GIS

Утром 14 ноября в Красноярске на улице Калинина прямо во время движения вспыхнул легковой автомобиль. По сообщению очевидцев, всё случилось недалеко от остановки «Поликлиника».

В региональном МЧС рассказали, что площадь возгорания составила шесть квадратных метров, локализацию объявили в 08:11. На месте работали пять человек личного состава и одна автоцистерна. Пострадавших нет.

Точную причину пожара предстоит узнать дознавателю чрезвычайного ведомства.

Судя по онлайн-картам, сейчас на месте происшествия образовалась крупная пробка. Транспорт стоит от Калинина, 33 до кольца на Маерчака.

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