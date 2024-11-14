Пещерные люди. В Сурхандарье брат забил до смерти сестру за то, что она встречалась с парнем

Одни увидят в этом поступке «варварство», другие — «жертву во имя морали», но стоит задать главный вопрос: кто дал право человеку вершить такую расправу? Культура, где семья готова идти на такие поступки ради мнимой «чести», требует глубокого осмысления и изменений. Мы можем продолжать молчать, воспринимая такие случаи как редкость, но реальность указывает на необходимость пересмотра системы ценностей, где место для милосердия и понимания, к сожалению, остаётся пустым.