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Заведующая домом-интернатом из Иркутска украла более 850 тысяч у воспитанника

Суд вынес приговор.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске вынесли приговор бывшей заведующей отделением по сопровождению инвалидов детского дома-интерната. Как рассказали КП-Иркутск в прокуратуре и Следкоме Иркутской области, женщина похитила деньги.

Установлено, что подсудимая, имя доступ к сведениям о пин-коде и банковской карте одного из воспитанников, похищала деньги с его счетов. Все средства ребенка-сироты она тратила на себя, помимо этого переводила на карту его пенсионные накопления.

— Потерпевшему причинен ущерб на сумму более 850 тысяч рублей. Женщина полностью признала свою вину, сотрудничала со следствием, ущерб частично возместила, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также в течение шести месяцев она полностью вернет то, что украла.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии мужчина хотел сжечь двух женщин и трех детей.