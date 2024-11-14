Заведующая домом-интернатом из Иркутска украла более 850 тысяч у воспитанника

В Иркутске вынесли приговор бывшей заведующей отделением по сопровождению инвалидов детского дома-интерната. Как рассказали КП-Иркутск в прокуратуре и Следкоме Иркутской области, женщина похитила деньги.
Установлено, что подсудимая, имя доступ к сведениям о пин-коде и банковской карте одного из воспитанников, похищала деньги с его счетов. Все средства ребенка-сироты она тратила на себя, помимо этого переводила на карту его пенсионные накопления.
— Потерпевшему причинен ущерб на сумму более 850 тысяч рублей. Женщина полностью признала свою вину, сотрудничала со следствием, ущерб частично возместила, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также в течение шести месяцев она полностью вернет то, что украла.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии мужчина хотел сжечь двух женщин и трех детей.