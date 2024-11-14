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В Красноярском крае из-за печки погибла 67-летняя женщина

О последних происшествиях рассказали в МЧС.

Стало известно, что на территории края за сутки произошло 9 возгораний. В итоге 1 человек пострадал, еще 1 погиб.

Так, в поселке Красный Маяк Канского района загорелся частный жилой дом. В результате пожара погибла пенсионерка, сожжены были домашние вещи на площади 6 кв. м. Причиной возгорания стало нарушение правил пользования печью.

Также в ПГТ Емельяново загорелась баня. Причиной стало короткое замыкание проводки.

Еще один крупный пожар произошел в Уяре. Там вспыхнули гараж и легковой автомобиль. 1 человек пострадал. Причину пожара предстоит выяснить дознавателям.

Ранее рассказывали, что в Красноярске сгорел автобус.

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