На трассе Пермь-Березники разбился 24-летний водитель

Вчера вечером, 13 ноября, на территории Соликамского округа произошло ДТП, в результате которого погиб 24-летний водитель. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Мужчина, управляя автомобилем «Хонда», выполнял разворот, но не пропустил автомобиль «Кран-борт», который двигался в попутном направлении.
В результате аварии водитель «Хонда» погиб сразу же на месте происшествия. А пассажиров — женщину 1979 года рождения и девушку 2008 года рождения — экстренно госпитализировали.
По факту данного ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.