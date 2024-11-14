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На трассе Пермь-Березники разбился 24-летний водитель

Пермяк не пропустил попутку на развороте.

Источник: УГИБДД РФ по Пермскому краю

Вчера вечером, 13 ноября, на территории Соликамского округа произошло ДТП, в результате которого погиб 24-летний водитель. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Мужчина, управляя автомобилем «Хонда», выполнял разворот, но не пропустил автомобиль «Кран-борт», который двигался в попутном направлении.

В результате аварии водитель «Хонда» погиб сразу же на месте происшествия. А пассажиров — женщину 1979 года рождения и девушку 2008 года рождения — экстренно госпитализировали.

По факту данного ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.