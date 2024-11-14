На Южном Урале осудили двоих членов межрегионального наркокартеля

Против задержанных лиц следственный орган УФСБ возбудил и расследовал уголовное дело за покушение на незаконное производство и сбыт наркотиков. Обоих граждан суд признал виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы. Один из них отправился на пятнадцать лет в колонию строгого режима, а второй — на семь лет в колонию общего режима. Кроме того, первого подсудимого обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.