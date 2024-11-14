На Южном Урале осудили двоих членов межрегионального наркокартеля

Как сообщается, оба россиянина являлись членами межрегиональной ОПГ.
За расследование преступлений наркокартеля взялись сотрудники УФСБ. В ходе работы им удалось вычислить наркодилеров и установить факты их преступлений. В мае этого года двух подозреваемых нашли на территории села Еткуль и задержали. Из тайника дилеров изъяли больше трёх килограммов мефедрона.
Против задержанных лиц следственный орган УФСБ возбудил и расследовал уголовное дело за покушение на незаконное производство и сбыт наркотиков. Обоих граждан суд признал виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы. Один из них отправился на пятнадцать лет в колонию строгого режима, а второй — на семь лет в колонию общего режима. Кроме того, первого подсудимого обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Челябинской области, в конце октября в печах предприятий уничтожили доказательства по нескольким уголовным преступлениям, связанным с производством и сбытом наркотиков. Приговоры по ним уже вступили в силу, потому чекисты занялись уничтожением уже ненужных улик. Всего в печи отправили восемнадцать килограммов наркотиков, больше ста литров прекурсоров и лабораторное оборудование.