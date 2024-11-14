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Мать троих детей самостоятельно провела в свой дом свет и случайно убила соседа

Жительницу Бурятию приговорили к 1,5 годам лишения свободы за смерть соседа.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Хотела провести в дом электричество, а получила… реальный срок. В Мухошибирском районе Бурятии 39-летнюю мать троих детей приговорили к лишению свободы за смерть соседа по неосторожности.

Как ранее рассказывали в республиканском СК, трагедия произошла в одном из дворов села Подлопатки.

Женщина проживала в частном деревянном доме. Зимой 2017 года ее жилье отключили от электроснабжения за неуплату. Тогда она решила своими силами провести свет к дому: «набросила» алюминиевые провода на линию электропередач, а конец закрепила на стене дома на высоте 1,2 метра. Многодетная мать рассчитывала, что в этом месте, а это был палисадник, огороженный невысоким забором, где «никто не ходит».

Однако женщина просчиталась. В августе этого года на ее участок пришел сосед. Во дворе дома он случайно прикоснулся к оголенной проводке, которая находилась под напряжением. Из-за поражения электрическим током мужчина скончался на месте.

Было заведено уголовное дело. Материалы итогов расследования направили в суд.

— Суд признал женщину виновной. Ей назначили 1,5 года ограничения свободы, — рассказали в Мухошибирском районном суде Республики Бурятия.