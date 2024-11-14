Мать троих детей самостоятельно провела в свой дом свет и случайно убила соседа

Женщина проживала в частном деревянном доме. Зимой 2017 года ее жилье отключили от электроснабжения за неуплату. Тогда она решила своими силами провести свет к дому: «набросила» алюминиевые провода на линию электропередач, а конец закрепила на стене дома на высоте 1,2 метра. Многодетная мать рассчитывала, что в этом месте, а это был палисадник, огороженный невысоким забором, где «никто не ходит».