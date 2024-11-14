В Алматы задержали замначальника областной колонии

Об этом 14 ноября рассказали в Прокуратуре Алматинской области.
«13 ноября Управлением досудебного расследования прокуратуры совместно с Департаментом КНБ по Алматинской области в городе Алматы задержан заместитель Учреждения № 14 ДУИС по Алматинской области», — говорится в сообщении.
Его подозревают в получении взяток неоднократно. В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.