КНБ заявил о ликвидации нарколаборатории в Алматы

«При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. В ходе обыска изъято свыше 7 кг готового и 30 л жидкого психотропного вещества “мефедрон”, а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков».