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КНБ заявил о ликвидации нарколаборатории в Алматы

В Комитете национальной безопасности Казахстана сегодня, 14 ноября 2024 года, заявили о ликвидации в Алматы подпольной нарколаборатории. Подозреваемый задержан при изготовлении психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков пресечена 8 ноября Департаментом КНБ по Алматы при координации органов прокуратуры.

«При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. В ходе обыска изъято свыше 7 кг готового и 30 л жидкого психотропного вещества “мефедрон”, а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков».

Пресс-служба КНБ РК.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса РК.

«Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», — заключили в пресс-службе КНБ РК.

12 ноября 2024 года стало известно, что сотрудниками КНБ при координации прокуратуры Алматинской области и с участием органов полиции по подозрению в организации религиозно-экстремистской деятельности в Алматы и Алматинской, Улытауской областях задержаны пятеро граждан Казахстана.