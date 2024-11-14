Мошенники представлялись детьми и выманивали деньги у казахстанцев

"Группа состояла из трех подозреваемых, один из которых через приложение WhatsApp* вошел в общий чат, созданный для обсуждения мероприятий педагогов. Ознакомившись с переписками, он начал обращаться к участникам чата в личных сообщениях, представляясь их детьми и прося перевести деньги, объясняя, что его телефон якобы выключен.