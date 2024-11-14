Мошенники представлялись детьми и выманивали деньги у казахстанцев

Злоумышленники представлялись детьми потерпевших и выманивали у них деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Группа состояла из трех подозреваемых, один из которых через приложение WhatsApp* вошел в общий чат, созданный для обсуждения мероприятий педагогов. Ознакомившись с переписками, он начал обращаться к участникам чата в личных сообщениях, представляясь их детьми и прося перевести деньги, объясняя, что его телефон якобы выключен.
Некоторые жители отправили свои данные карт и CVV-коды. Впоследствии мошенники сняли деньги со счетов потерпевших, а обналичивание средств организовали через знакомых, которые получали прибыль с «выручки», — рассказали в полиции.
Сейчас расследуется 17 фактов такого мошенничества. К слову, среди потерпевших есть жители и других регионов Казахстана. На данный момент общий ущерб, причиненный аферистами, составляет около 10 млн тенге.
«Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть осторожными не только при общении с незнакомцами по телефону, но и в общих чатах», — говорится в сообщении правоохранителей.
* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.