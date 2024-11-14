Иркутянину светит 4 года колонии за продажу запрещенной атрибутики

«С сентября по ноябрь текущего года подозреваемый сбывал, а также размещал на прилавках в подконтрольной ему торговой точке различные товары с символикой криминальной субкультуры, деятельность которой запрещена на территории РФ. Эти же изделия он продавал посредством социальных сетей», — говорят правоохранители, уточняя, что «ранее 30-летний мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние, а также за имущественное преступление».