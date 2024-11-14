Иркутянину светит 4 года колонии за продажу запрещенной атрибутики

Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, магазин, торговавший незаконными товарами, накрыли сотрудники Центра противодействия экстремизму при поддержке СОБР Росгвардии.
«С сентября по ноябрь текущего года подозреваемый сбывал, а также размещал на прилавках в подконтрольной ему торговой точке различные товары с символикой криминальной субкультуры, деятельность которой запрещена на территории РФ. Эти же изделия он продавал посредством социальных сетей», — говорят правоохранители, уточняя, что «ранее 30-летний мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние, а также за имущественное преступление».
Во время обысков в магазине и дома у иркутянина было изъято 72 предмета с атрибутикой экстремистской организации.
В отношении продавца возбуждено уголовное дело по статье о приобретении в целях сбыта или пропаганды символики экстремистских организаций либо иной атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, если эти деяния совершены лицом, подвергнутым административному наказанию.
«Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей либо лишения свободы сроком до 4 лет», — пояснили в полиции.