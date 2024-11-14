Участники свадебного кортежа жестоко избили водителя авто, который помешал их проезду. Самое интересное, что они ехали по встречной полосе

Группа молодых людей в составе свадебного кортежа решила продемонстрировать своё «величие» на дороге, выехав на встречную полосу. Участники праздника, очевидно, чувствовали себя хозяевами дороги и, игнорируя правила, выделывали различные трюки на скорости. Однако на их пути оказался автомобиль «Жигули», водитель которого двигался по своей полосе и не уступил кортежу.
Это вызвало ярость участников торжества, и, не раздумывая, они выскочили из своих машин и жестоко избили водителя «Жигули». Вскоре к месту инцидента прибыли родственники пострадавшего на автомобиле «Кобальт», но и они подверглись нападению разъярённой группы. В результате они получили черепно-мозговые травмы, сотрясения мозга и другие телесные повреждения.
Видео с инцидентом быстро распространилось в социальных сетях, вызвав волну негодования в обществе. В настоящее время дело передано следственной группе Алтынсайского районного отдела внутренних дел, которая возбудила уголовное дело по части третьей статьи 277 (хулиганство) Уголовного кодекса. Участникам кортежа, учинившим расправу над водителем и его родственниками, теперь грозит до пяти лет лишения свободы.