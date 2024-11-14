Участники свадебного кортежа жестоко избили водителя авто, который помешал их проезду. Самое интересное, что они ехали по встречной полосе

Это вызвало ярость участников торжества, и, не раздумывая, они выскочили из своих машин и жестоко избили водителя «Жигули». Вскоре к месту инцидента прибыли родственники пострадавшего на автомобиле «Кобальт», но и они подверглись нападению разъярённой группы. В результате они получили черепно-мозговые травмы, сотрясения мозга и другие телесные повреждения.