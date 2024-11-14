В Волгограде обрушились перекрытия в доме № 7 на ул. Удмуртской

— В таком виде всё стояло-кисло и весной, и летом, и даже осенью. Вода более-менее спала лишь несколько недель назад. Естественно, что наш дом к отопительному сезону не подготовили. Как всё было после аварии, в таком состоянии и осталось. Отопления у нас до сих нет. Все наши заявки и жалобы игнорируются. В итоге я вновь решил спуститься в подвал, чтобы посмотреть, какие работы необходимы, чтобы подлатать коммуникации. Однако, как оказалось, попасть туда — задача та ещё. После коммунальной аварии в цокольном помещении обрушились железобетонные перекрытия, — добавил собственник.