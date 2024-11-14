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Первая жертва тонкого льда: в Братском районе погиб мужчина

В Братском районе мужчина погиб, провалившись под лед, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Источник: Соцсети

Известно, что трагическое ЧП произошло 12 ноября на реке Ия около деревни Барчим.

Мужчина зачем-то вышел на тонкий лед. Река такой беспечности не простила — он утонул.

«К трагедии привело несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период», — говорят в райадминистрации, напоминая, что «с 18 октября на территории Братского района действует постановление о запрете выхода людей и выезда автотранспорта на неокрепший лёд».

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Безопасным для человека считается лёд толщиной более 7 сантиметров.

несчастный случай