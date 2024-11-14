Первая жертва тонкого льда: в Братском районе погиб мужчина

«К трагедии привело несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период», — говорят в райадминистрации, напоминая, что «с 18 октября на территории Братского района действует постановление о запрете выхода людей и выезда автотранспорта на неокрепший лёд».