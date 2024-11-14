Первая жертва тонкого льда: в Братском районе погиб мужчина

Известно, что трагическое ЧП произошло 12 ноября на реке Ия около деревни Барчим.
Мужчина зачем-то вышел на тонкий лед. Река такой беспечности не простила — он утонул.
«К трагедии привело несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период», — говорят в райадминистрации, напоминая, что «с 18 октября на территории Братского района действует постановление о запрете выхода людей и выезда автотранспорта на неокрепший лёд».
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Безопасным для человека считается лёд толщиной более 7 сантиметров.