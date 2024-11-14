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Житель Самары незаконно прописал в квартирах более 180 иностранцев

Мужчина ответит за организацию незаконной миграции в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Житель Самары поставил на учет более 180 иностранцев в двух принадлежащих ему помещениях, но предоставлять им жилье не планировал. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«За период незаконной деятельности мужчина осуществил постановку на миграционный учет 186 иностранных граждан», — отметили в надзорном ведомстве.

Самарец организовал фиктивную регистрацию по нескольким адресам в Железнодорожном и Советском районах города. По постановлению прокуратуры в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».

Районная прокуратура контролирует ход расследования. Кроме того, в суд подан иск о запрете регистрации граждан в принадлежащих ему помещениях.