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Землетрясение зарегистрировано в 858 км от Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований» МЧС РК 13 ноября в 20:48 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Координаты землетрясения: 36.945 с.ш. 71.067 в.д.

Очаг землетрясения располагался на территории Афганистана в 858 км на юго-запад от Алматы.

Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.