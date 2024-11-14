Двое мужчин и три женщины погибли в ДТП на трассе Серов — Ивдель

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
На трассе произошло лобовое столкновение автомобилей «Газель» и «Киа». Подробности не сообщаются. На кадрах с места ДТП видно, что легковушка получила значительные механические повреждения, машина буквально смята. Также серьезно повреждена кабина «Газели».
В результате аварии погибли пять человек — двое мужчин и три женщины. Все они находились в «Киа». Их личности устанавливаются.
Травмы различной степени тяжести получили водитель и два пассажира «Газели». Они доставлены в больницу.
Движение транспорта было временно ограничено. По факту ДТП начато расследование.
«Госавтоинспекция призывает водителей к предельной бдительности на дорогах и выбору безопасной скорости, с учетом дорожных и погодных условий», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что под Екатеринбургом 51-летний водитель Land Cruiser Prado не справился с управлением, внедорожник съехал в кювет и несколько раз перевернулся. В ДТП погибла 75-летняя пассажирка — мама водителя.
Трагедия случилась около 02:00 8 ноября на 1-м километре автодороги с. Большебрусянское — с. Колюткино (Белоярский район).