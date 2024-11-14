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Двое мужчин и три женщины погибли в ДТП на трассе Серов — Ивдель

Ночью 14 ноября на 48 километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель, район города Волчанск, произошла смертельная авария.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

На трассе произошло лобовое столкновение автомобилей «Газель» и «Киа». Подробности не сообщаются. На кадрах с места ДТП видно, что легковушка получила значительные механические повреждения, машина буквально смята. Также серьезно повреждена кабина «Газели».

В результате аварии погибли пять человек — двое мужчин и три женщины. Все они находились в «Киа». Их личности устанавливаются.

Травмы различной степени тяжести получили водитель и два пассажира «Газели». Они доставлены в больницу.

Движение транспорта было временно ограничено. По факту ДТП начато расследование.

«Госавтоинспекция призывает водителей к предельной бдительности на дорогах и выбору безопасной скорости, с учетом дорожных и погодных условий», — добавили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что под Екатеринбургом 51-летний водитель Land Cruiser Prado не справился с управлением, внедорожник съехал в кювет и несколько раз перевернулся. В ДТП погибла 75-летняя пассажирка — мама водителя.

Трагедия случилась около 02:00 8 ноября на 1-м километре автодороги с. Большебрусянское — с. Колюткино (Белоярский район).