52-летний водитель автомобиля МАЗ начинал движение и совершил наезд на находившуюся с правой стороны пенсионерку. От полученных травм 71-летняя женщина скончалась на месте ДТП.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В УГАИ напомнили водителям, что перед началом движения обязательно нужно убедиться в том, что вблизи вас нет пешеходов и другого транспорта.
В Новогрудке грузовик сбил пожилую женщину
14 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке 13 ноября погибла женщина-пешеход, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
52-летний водитель автомобиля МАЗ начинал движение и совершил наезд на находившуюся с правой стороны пенсионерку. От полученных травм 71-летняя женщина скончалась на месте ДТП.