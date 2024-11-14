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В Новогрудке грузовик сбил пожилую женщину

14 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке 13 ноября погибла женщина-пешеход, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

52-летний водитель автомобиля МАЗ начинал движение и совершил наезд на находившуюся с правой стороны пенсионерку. От полученных травм 71-летняя женщина скончалась на месте ДТП.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В УГАИ напомнили водителям, что перед началом движения обязательно нужно убедиться в том, что вблизи вас нет пешеходов и другого транспорта.