В Новогрудке грузовик сбил пожилую женщину

52-летний водитель автомобиля МАЗ начинал движение и совершил наезд на находившуюся с правой стороны пенсионерку. От полученных травм 71-летняя женщина скончалась на месте ДТП.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



В УГАИ напомнили водителям, что перед началом движения обязательно нужно убедиться в том, что вблизи вас нет пешеходов и другого транспорта.