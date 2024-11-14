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«Курьера» из Интернет-магазина в Хабаровске поймали у тайника

В Хабаровске суд рассмотрит дело о покушении на сбыт наркотиков.

Источник: Соцсети

В Хабаровске будет рассмотрено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, обвиняемой в покушении на сбыт наркотических веществ и их незаконном хранении, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».

Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение, и теперь дело направлено в Железнодорожный районный суд.

По данным следствия, женщина, устроившись «курьером» в интернет-магазин, занималась сбытом запрещенных веществ. В июле 2024 года при попытке извлечь из тайника партию наркотиков весом 14,3 грамма для дальнейшего распространения она была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, при личном досмотре у нее обнаружили 0,44 грамма вещества, предположительно предназначенного для личного употребления.

Железнодорожный районный суд Хабаровска проведет рассмотрение дела по существу, определяя степень вины обвиняемой и меру наказания в соответствии с законодательством.