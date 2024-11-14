«Курьера» из Интернет-магазина в Хабаровске поймали у тайника

По данным следствия, женщина, устроившись «курьером» в интернет-магазин, занималась сбытом запрещенных веществ. В июле 2024 года при попытке извлечь из тайника партию наркотиков весом 14,3 грамма для дальнейшего распространения она была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, при личном досмотре у нее обнаружили 0,44 грамма вещества, предположительно предназначенного для личного употребления.