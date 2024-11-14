Принуждали к купле-продаже: «черные риэлторы» осуждены в Севастополе

«В период с февраля 2018 по октябрь 2022 года соучастники принуждали к совершению сделок купли-продажи собственников 11 квартир в Севастополе. Трое потерпевших, не выдержав оказываемого давления, продали свое жилье», — говорится в сообщении.
Следствию удалось установить, что организатором группы был директор фирмы, которая осуществляла операции с недвижимым имуществом. Также он являлся учредителем кредитно-потребительского кооператива.
«Он подыскивал квартиры, находящиеся в общей долевой собственности нескольких лиц, и выкупал одну из долей. В дальнейшем подселял в эти квартиры соучастников, которые различными способами оказывали давление на собственников жилых помещений, принуждая их продать свои доли по низкой цене или на других выгодных организатору группы условиях», — уточняют в прокуратуре.
Один из жильцов квартиры получил тяжкий вред здоровью, который ему причинил участник преступной группы.
Кроме того, глава группы «черных риэлторов» в августе 2022 года пообещал знакомому предоставить заем под залог земельного участка. Однако продал землю, тем самым причинив мужчине ущерб в 1,5 млн рублей.
«В декабре 2022 года в ходе обыска в квартире обвиняемого обнаружены и изъяты наркотики и психотропные вещества в крупном размере», — добавляют в надзорном ведомстве.
Участникам группы выдвинуто обвинение по ряду статей УК РФ: «принуждение к совершению сделки под угрозой уничтожения и повреждения чужого имущества, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное организованной группой», «мошенничество в особо крупном размере», «незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере», «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Подсудимые свою вину не признали. Однако суд согласился с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя и вынес приговор.
«Организатору группы назначено 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда. Один из его соучастников получил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима», — сообщают в прокуратуре Севастополя.
Остальным участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 2,5 до 4 лет условно. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании имущественного вреда и компенсации морального вреда на общую сумму почти 500 тысяч рублей.