Принуждали к купле-продаже: «черные риэлторы» осуждены в Севастополе

«Он подыскивал квартиры, находящиеся в общей долевой собственности нескольких лиц, и выкупал одну из долей. В дальнейшем подселял в эти квартиры соучастников, которые различными способами оказывали давление на собственников жилых помещений, принуждая их продать свои доли по низкой цене или на других выгодных организатору группы условиях», — уточняют в прокуратуре.