«Сбросил две пятилитровые бутылки с зажигательной смесью на базу ОМОН». Следственный комитет Беларуси рассказал подробности дела об атаке дрона на базу ОМОН

В сообщении говорится, что управление СК по городу Минску в порядке специального производства завершило уголовное дело в отношении террористов из организации «Супраціў» Павла Кулаженко и Виталия Потехина. Следствием было установлено, что Кулаженко, возглавляя экстремистское формирование «Буслы ляцяць», присоединился к заговорщикам, намеревавшимся осуществить в Беларуси военный переворот, который предусматривал убийство президента Беларуси, а также ряда высших должностных лиц (подробнее — здесь). Однако когда преступный план Зенковича, Федуты, других его участников пресекли сотрудники Комитета государственной безопасности, то «заграничные “лидеры оппозиции” решили изменить тактику борьбы за власть».