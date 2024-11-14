«Сбросил две пятилитровые бутылки с зажигательной смесью на базу ОМОН». Следственный комитет Беларуси рассказал подробности дела об атаке дрона на базу ОМОН

Следственный комитет Беларуси обнародовал детали дела об атаке дроне на базу ОМОН в 2021 году. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что управление СК по городу Минску в порядке специального производства завершило уголовное дело в отношении террористов из организации «Супраціў» Павла Кулаженко и Виталия Потехина. Следствием было установлено, что Кулаженко, возглавляя экстремистское формирование «Буслы ляцяць», присоединился к заговорщикам, намеревавшимся осуществить в Беларуси военный переворот, который предусматривал убийство президента Беларуси, а также ряда высших должностных лиц (подробнее — здесь). Однако когда преступный план Зенковича, Федуты, других его участников пресекли сотрудники Комитета государственной безопасности, то «заграничные “лидеры оппозиции” решили изменить тактику борьбы за власть».
«Так, Кулаженко вместе с создателями радикальных групп “Кибер-Партизаны” и “Дружины Народной Самообороны — ДНС”, которые еще задолго до выборов уехали в США, объединились в террористическую организацию “Супраціў”, — рассказали в СК.
Отмечается, что главной целью, которую они для себя поставили, являлось насильственное изменение конституционного строя государства любым путем, в том числе через совершение терактов. В ведомстве подчеркнули, что экстремисты запугивали сотрудников государственных органов, СМИ, общественных активистов, повреждая их авто, бросая камни в окно. Но своей «визитной» карточкой они считали так называемую атаку дрона на базу ОМОН ГУВД Мингорисполкома.
Следствие вместе с ГУБОПиК Министерства внутренних дел установило исполнителя теракта, который был организован 25 сентября 2021 года. Согласно материалам дела Потехин, вступив в ряды террористов, сказал про готовность к совершению жестких и резонансных провокаций. Для того, чтобы выполнить задание он при содействии неосведомленных контрабандистов переместил из Украины дрон с большой грузоподъемностью. На протяжении нескольких месяцев он готовился к реализации преступного плана.
В сообщении сказано, что фигурант ночью на территории своего участка, расположенного в Минском районе, проводил эксперименты с составом зажигательной смеси, а также тренировался управлять беспилотником. Для того, чтобы повысить шансы на успех он модернизировал БПЛА, установив на него устройство сброса груза, а также видеокамеру.
В СК обратили внимание на то, что ко дню исполнения теракта Потехин все тщательно спланировал и в ночь с 24 на 25 сентября реализовал задуманное. Он смог заранее продумать пути отхода из Беларуси, используя меры конспирации, в том числе одежду темных цветов без отличительных признаков, маски. Телефон фигурант оставил дома, машину припарковал в укромном месте.
«С помощью беспилотника обвиняемый сбросил две пятилитровые бутылки с зажигательной смесью на базу ОМОН», — сообщили в ведомстве.
Совершив теракт, фигурант спрятал дрон в тайник, чтобы передать его другому участнику преступной организации, а сам уехал из страны. В СК заметили, что оставленный в тайнике БПЛА попал к сотрудникам милиции.
Говорится, что обвиняемый, находясь за границей и боясь быть изобличенным в содеянном, попросил своих родственников забрать из дома его одежду, в которой он был в момент исполнения теракта. Также он просил забрать банку с компонентами зажигательной смеси и выбросить их.
В Следственном комитете подчеркнули, что экстремисты в зависимости от роли и действий каждого из них, привлечены как обвиняемые в совершении преступлений по целому ряду статей Уголовного кодекса. Называются часть 3 статьи 289 УК — акт терроризма, совершенный организованной группой, часть 1 статьи 14, часть 3 статьи 289 УК — покушение на акт терроризма, совершенного повторно, организованной группой. Также указаны части 1 и 2 статьи 290−5 УК — создание, руководство и участие в организации, которая признана террористической, часть 1 статьи 357 УК — заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем и ряд других статей.
«Следствием наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью около 240 тысяч белорусских рублей», — отметили в сообщении.
Ранее мы писали, что осужденный на 11 лет заговорщик оценил захват власти в Беларуси в $10 миллионов.
Тем временем лидские пограничники задержали трех белорусов с БПЛА у границы с Литвой.
Кроме того, Литва ввела обязательную предварительную регистрацию фур, выезжающих в Беларусь.