«Жизньмарт» выплатил по 1 млн рублей восьми отравившимся екатеринбуржцам

В мае в Роспотребнадзор поступило 18 жалоб от покупателей магазина на заболевания острой кишечной инфекцией, вскоре суды начали приостанавливать работу поставщиков «Жизньмарта». Сеть собиралась выплатить по 1 млн руб. всем отравившимся уральцам, но после массовых жалоб не стала этого делать — всего поступило 300 жалоб, и компания планировала выплатить компенсацию 12 отравившимся. После проверок суды Екатеринбурга стали досрочно открывать поставщиков «Жизньмарта», на конец июня были открыты 10 из 11 фабрик.