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В Екатеринбурге жители домов на Ботанике провели ночь без отопления из-за аварии

Жители многоквартирных домов на улице Родонитовой в Екатеринбурге провели ночь в остывающих квартирах при минусовой температуре за окном.

О ситуации Накануне.RU рассказали читатели.

Как сообщила жительница Ботаники Анастасия, отопление в квартирах исчезло в среду, 13 ноября.

«Коммунальщики объяснили ситуацию аварийными работами. К 10 часам утра 14 ноября трубы в домах оставались холодными, хотя тепло обещали вернуть в 8 утра», — рассказала девушка.

В АО «Энергосбыт Плюс» жильцам домов на Родонитовой сообщили, что на теплосетях АО "ЕТК возникла аварийная ситуация. Проводятся ремонтные работы.

Пока в Екатеринбурге держится минусовая температура воздуха, но уже скоро синоптики обещают аномальное для ноября потепление.

ЖКХ