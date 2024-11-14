В Екатеринбурге жители домов на Ботанике провели ночь без отопления из-за аварии

О ситуации Накануне.RU рассказали читатели.
Как сообщила жительница Ботаники Анастасия, отопление в квартирах исчезло в среду, 13 ноября.
«Коммунальщики объяснили ситуацию аварийными работами. К 10 часам утра 14 ноября трубы в домах оставались холодными, хотя тепло обещали вернуть в 8 утра», — рассказала девушка.
В АО «Энергосбыт Плюс» жильцам домов на Родонитовой сообщили, что на теплосетях АО "ЕТК возникла аварийная ситуация. Проводятся ремонтные работы.
Пока в Екатеринбурге держится минусовая температура воздуха, но уже скоро синоптики обещают аномальное для ноября потепление.