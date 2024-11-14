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Риелтора из Хабаровска осудят за коммерческий подкуп

Он предложил крупную сумму бизнесмену.

Источник: Комсомольская правда

Риелтора из Хабаровска осудят за коммерческий подкуп. Следственный отдел Индустриального района закончил расследование против 43-летнего мужчины. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В июне текущего года риелтор предложил руководителю местной компании помочь в заключении договоров аренды недвижимости в Советской Гавани. За это он предложил 750 тысяч рублей. Предприниматель на аферу не пошел и рассказал обо всем полиции. Под их контролем была передана часть суммы в 50 тысяч рублей. Подозреваемого задержали.

«По уголовному делу проведены следственные и иные процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу», — сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.