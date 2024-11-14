Риелтора из Хабаровска осудят за коммерческий подкуп

В июне текущего года риелтор предложил руководителю местной компании помочь в заключении договоров аренды недвижимости в Советской Гавани. За это он предложил 750 тысяч рублей. Предприниматель на аферу не пошел и рассказал обо всем полиции. Под их контролем была передана часть суммы в 50 тысяч рублей. Подозреваемого задержали.